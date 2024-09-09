Борис Шаповалов: "Государственники всегда выступают за целостность Молдовы"

Процесс приднестровского урегулирования находится сейчас фактически в заморозке, а заявления властей Молдовы о возможном вступлении в ЕС без Приднестровского региона не показывают их заинтересованности в реальном разрешении конфликта на Днестре, но Кишинев и Тирасполь должны делать шаги навстречу друг другу и решать имеющиеся проблемы в разных областях на благо граждан.
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