«Россия — огромная страна, Украина — нет»: Трамп призвал Зеленского заключить сделку Президент США отметил успехи российской армии на фронте и заявил, что Россия продолжает расширять территории под своим контролем.
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