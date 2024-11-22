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10 стыдных вопросов о психическом здоровье: отвечает психиатр Кирилл Сычёв

10 стыдных вопросов о психическом здоровье: отвечает психиатр Кирилл Сычёв

Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. В этой серии статей известные эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.

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