Зеленский то угрожает США, то плачется, но Вашингтон ракеты для Patriot не дает Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press Согласно сводке нашего Минобороны, в ночь на 22 октября ВС РФ атаковали дальнобойным оружием оборонку, мосты и энергетику в Киеве, а также портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
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