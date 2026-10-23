Зеленский то угрожает США, то плачется, но Вашингтон ракеты для Patriot не дает Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press Согласно сводке нашего Минобороны, в ночь на 22 октября ВС РФ атаковали дальнобойным оружием оборонку, мосты и энергетику в Киеве, а также портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.