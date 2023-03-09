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Александр Шиманов обыграл Магнуса Карлсена на командном онлайн-турнире Pro Chess League

Росссиянин Александр Шиманов обыграл Магнуса Карлсена на турнире Pro Chess League. Шиманов, занимающий 336-ю строчку в рейтинге ФИДЕ, победил действующего чемпиона мира Карлсена (1:0).

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