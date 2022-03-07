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Прокуратура проверит недоремонт в общежитии ПГУТИ в Самаре

Стало известно, что ПГУТИ в Самаре ждет проверка. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, университету было выделено более 46 миллионов рублей от федерального Министерства цифрового развития на ремонт общежития № 1.

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