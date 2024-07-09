После долгих лет ложных тревог западный военный альянс наконец-то действительно шагает к пропасти Когда любое учреждение или институт — будь то университет, корпорация, аналитический центр или даже супружеская пара как ячейка общества — достигает 75-летнего юбилея, можно смело рассчитывать, что его сторонники выкатят целый перечень достижений и достоинств вкупе с громкими панегириками замечательному долголетию.