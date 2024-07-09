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  • АндрейБорков
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  • Владимир Лев
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    НАТО это хищник а не защитник.Югославия Ливия Ирак Афганистан 👍👍👍👍👍.Американцы: НАТО ...

"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО

"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО

После долгих лет ложных тревог западный военный альянс наконец-то действительно шагает к пропасти Когда любое учреждение или институт — будь то университет, корпорация, аналитический центр или даже супружеская пара как ячейка общества — достигает 75-летнего юбилея, можно смело рассчитывать, что его сторонники выкатят целый перечень достижений и достоинств вкупе с громкими панегириками замечательному долголетию.

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