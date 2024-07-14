Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Северный Ветер», сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предприняли попытку отравить воду для российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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