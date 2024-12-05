Андрей Быстрицкий из клуба "Валдай" выступил на конференции в Гуанчжоу. Он заявил, что Китай терпеливо реагирует на западные несправедливости, но предел терпению есть, подчеркнув роль Китая в глобальном порядке и важность его сдержанности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии