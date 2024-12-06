Подозреваемый в убийстве пенсионеров из Сарова может выйти на свободу

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование жестокого двойного убийства в Сарове. По подозрению в убийстве пенсионеров задержали 29-летнего мужчину, однако он может выйти на свободу в ближайшее время.
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