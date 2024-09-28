Врач назвал главный симптом агрессивного вида онкологии

Терапевт, анестезиолог Марк Портер рассказал, что длительная осиплость голоса развивается при многих болезнях, например, кислотном рефлюксе или образовании доброкачественных узелков на голосовых связках, но также она может быть симптомом рака гортани.
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