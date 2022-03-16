Телевизоры Sber – новая линейка "умных" устройств от Сбера и М.Видео — Эльдорадо

Сбер и М.Видео-Эльдорадо представили на российском рынке телевизоры под брендом Sber, работающие на операционной системе Салют ТВ с виртуальными ассистентами от Сбера, которые обеспечивают голосовое управление устройством.
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