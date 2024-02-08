Мужчина поймал выброшенную с пятого этажа маленькую девочку

Проезжавший мимо водитель услышал крики и увидел мужчину, который грозился выкинуть своих детей из окна Водитель грузовика услышал детские крики и плач, а потом увидел в окне пятого этажа мужчину, который держал двоих детей и грозился их выкинуть.
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