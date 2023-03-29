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Последний выстрел последнего латышского стрелка

Последний выстрел последнего латышского стрелка

В истории Советского Союза лишь двое министров внутренних дел ушли из жизни добровольно: Николай Щелоков и Борис Пуго.

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