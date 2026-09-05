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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимова выпадет из топ-10 впервые с июня 2025-го

Аманда Анисимова проиграла в третьем круге US Open и не защитила прошлогодний финал.  Из-за этого она потеряла 1170 очков и выпадет из топ-10.

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