«Силовые машины» выиграли иск против PetroVietnam в арбитраже Сингапура

Российская компания “Силовые машины” (контролируется предпринимателем Алексеем Мордашовым), находящаяся под санкциями с 2018 года, выиграла суд в против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC), сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии