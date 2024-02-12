НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ну и  РОЖА , ВЫЛИТАЯ ЛОШАДИННАЯ ....!!!Сотрудница Минфин...
  • Николай Гулевич
    А друзья как не садитесь...Правительство выд...
  • Alex Nемо
    А кого и почему должно волновать то что их ЦБ останется без председателя? Вот когда такая новость будет про российски...Бельгийский ЦБ мо...

«Силовые машины» выиграли иск против PetroVietnam в арбитраже Сингапура

«Силовые машины» выиграли иск против PetroVietnam в арбитраже Сингапура

Российская компания “Силовые машины” (контролируется предпринимателем Алексеем Мордашовым), находящаяся под санкциями с 2018 года, выиграла суд в против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC), сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх