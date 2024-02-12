«Силовые машины» выиграли иск против PetroVietnam в арбитраже Сингапура

Российская компания “Силовые машины” (контролируется предпринимателем Алексеем Мордашовым), находящаяся под санкциями с 2018 года, выиграла суд в против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC), сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.