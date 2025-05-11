Путин переиграл «коалицию желающих» считают политические аналитики

Придуманный Западом «гениальный» ход - Украина и Россия должны прекратить огонь на 30 дней и после этого можно будет обсуждать порядок проведения переговоров, при этом Запад продолжает поставлять вооружения Украине, а та может перегруппировывать свои войска, был естественно неприемлем для России.
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