Путин переиграл «коалицию желающих» считают политические аналитики

Придуманный Западом «гениальный» ход - Украина и Россия должны прекратить огонь на 30 дней и после этого можно будет обсуждать порядок проведения переговоров, при этом Запад продолжает поставлять вооружения Украине, а та может перегруппировывать свои войска, был естественно неприемлем для России.