Сергей Семак: «Матч с соперником из Европы будет полезным для "Зенита" и интересным для болельщиков»

Главный тренер сине-бело-голубых рассказал о предстоящем в субботу международном товарищеском матче с сербской «Воеводиной» и о подготовке петербургской команды к возобновлению чемпионата России Во время перерыва в чемпионате России, вызванного матчами сборных команд, "Зенит" запланировал очередной международный товарищеский матч.