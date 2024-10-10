Сергей Семак: «Матч с соперником из Европы будет полезным для "Зенита" и интересным для болельщиков»

Главный тренер сине-бело-голубых рассказал о предстоящем в субботу международном товарищеском матче с сербской «Воеводиной» и о подготовке петербургской команды к возобновлению чемпионата России Во время перерыва в чемпионате России, вызванного матчами сборных команд, "Зенит" запланировал очередной международный товарищеский матч.
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