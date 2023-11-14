Нижегородские предприниматели получили 68 млн рублей от Микрокредитной компании на рефинансирование кредитов в коммерческих банках

25 нижегородских предпринимателей за 10 месяцев оформили льготные займы подведомственной организации регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства — АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) — на 68 млн рублей для рефинансирования кредитов в коммерческих банках.