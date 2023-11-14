Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Бред.Всё в жизни случайно.АБСОЛЮТНО !Жительница Нижего...
  • Андрей
    Хорошая новость! Пусть 3,14 на все 4 стороны...Только вопрос - если все не нравится в России - зачем сюда ехали и жили?Отец, чьи сыновья...
  • Альберт Волков
    «Господа офицеры»,. Автор что-то напуталКак на ТВ искажаю...

Нижегородские предприниматели получили 68 млн рублей от Микрокредитной компании на рефинансирование кредитов в коммерческих банках

Нижегородские предприниматели получили 68 млн рублей от Микрокредитной компании на рефинансирование кредитов в коммерческих банках

25 нижегородских предпринимателей за 10 месяцев оформили льготные займы подведомственной организации регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства — АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) — на 68 млн рублей для рефинансирования кредитов в коммерческих банках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх