Нижегородские предприниматели получили 68 млн рублей от Микрокредитной компании на рефинансирование кредитов в коммерческих банках

25 нижегородских предпринимателей за 10 месяцев оформили льготные займы подведомственной организации регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства — АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) — на 68 млн рублей для рефинансирования кредитов в коммерческих банках.
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