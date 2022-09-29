Володин: россиянам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства

- Согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).
- Согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).
Свежие комментарии