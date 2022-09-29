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Володин: россиянам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства

Володин: россиянам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место жительства

- Согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).

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