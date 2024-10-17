Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис обратили внимание на странное поведение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского при зачитывании «плана победы» украинским президентом Владимиром Зеленским.
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