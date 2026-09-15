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Выпущенная на волю нерпа Крошик проплыла 90 километров за день

Выпущенная на волю нерпа Крошик проплыла 90 километров за день

Петр Ковалев/ТАСС Самец ладожской кольчатой нерпы по кличке Крошик за сутки преодолел 90 километров после возвращения в дикую природу.

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