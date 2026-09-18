Ләйлә Фазлыева мәктәпкәчә яшьтәге балага сайлауларның асылын аңлату юлын сөйләде

Сайлауларның нәрсә икәнен аңлаешлы үрнәкләр аша яңа мәктәпләр, балалар бакчалары төзү, ишек алдын төзекләндерү һәм шәһәрне үстерү мисалында балаларга төшендерергә була.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым