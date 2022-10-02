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Нейросеть Stable Diffusion научили рисовать красивых девушек с большой грудью и мускулистых мужчин в стиле аниме по текстовому описанию

Нейросеть Stable Diffusion научили рисовать красивых девушек с большой грудью и мускулистых мужчин в стиле аниме по текстовому описанию

Нейросеть Stable Diffusion активно используется многими людьми. Теперь пользователь под ником ChromedSets усовершенствовал ее и обучил рисовать красивых анимированных большегрудых девушек и мускулистых мужчин из текстовых описаний.

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