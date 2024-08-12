«Хоть волком вой»: Василиса Володина предупредила два знака зодиака о беде, которая свалится им на голову Ольга ВайленкоИзвестный астролог Василиса Володина, широко известная своими точными и своевременными прогнозами, обратилась к общественности с важным предупреждением: в ближайшие дни два знака зодиака – Овен и Скорпион – могут столкнуться с серьезными трудностями, которые обрушатся на них неожиданно и заставят задуматься о дальнейших шагах в жизни.