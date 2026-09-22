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Регионы России

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Sony запатентовала ИИ-систему для диагностики и автоматического исправления ошибок в PlayStation

Sony запатентовала ИИ-систему для диагностики и автоматического исправления ошибок в PlayStation

Компания Sony получила патент на сервер с искусственным интеллектом, который будет отслеживать состояние игровых консолей PlayStation, автоматически генерировать и внедрять исправления прошивки.

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