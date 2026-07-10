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Царьград

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Фармацевт Сью Оджаджир объяснила, как собрать аптечку для поездки

Фармацевт Сью Оджаджир объяснила, как собрать аптечку для поездки

Клинический фармацевт Сью Оджаджир излагает способы сбора идеальной аптечки для поездок. Она рекомендует включить в комплект антигистаминные и обезболивающие препараты, антисептики, пластыри, а также средства для путешественников с особыми потребностями.

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