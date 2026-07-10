Фармацевт Сью Оджаджир объяснила, как собрать аптечку для поездки

Клинический фармацевт Сью Оджаджир излагает способы сбора идеальной аптечки для поездок. Она рекомендует включить в комплект антигистаминные и обезболивающие препараты, антисептики, пластыри, а также средства для путешественников с особыми потребностями.
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