Дима Билан оглох на одно ухо — так и не восстановился

Артист раскрыл правду про проблемы со здоровьем. Дима Билан © Sergey Elagin/globallookpress.comДима Билан рассказал о неприятных проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся из-за съемок нового клипа.
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