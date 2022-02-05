Под Самарой при расчистке снега погиб водитель погрузчика

Как сообщил в субботу Следственный комитет по региону, трагедия произошла в микрорайоне Южный город. Очищая внутридомовую территорию на улице Раздольной, 22-летний водитель погрузчика покинул кабину, чтобы убрать снег и наледь на узлах и механизмах.