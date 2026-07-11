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Григорий Дронов: «Сафонов – очень противный хоккеист, на него прямо смотреть противно, когда он начинает орать. Но влияние на игру большое»

Защитник « Трактора »  Григорий Дронов высказался о лучших игроках Фонбет Чемпионата КХЛ. – В КХЛ кто лучший игрок прошедшего сезона? Именно с точки зрения влияния на игру, как ты считаешь? – Блин, тяжело очень.

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