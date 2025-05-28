СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

ВТ Врам Тавризов Пора лично Трампу предъвить одно условие - прекращение поставок оружия Укре. Только после этого возможны доверительные отношения с РФ

ЛХ Людмила Харькова Если бы только это, но американцы продают оружие украм через поставки Европы. Они передают данные со спутников Маска, а он тоже ни разу не европеец, Трамп сам признается что там находятся его военные консультанты, которых наши ребята кстати с успехом уполовинивают, о чем очень сокрушается Трамп. Получается что этот золотой мост весь в дырках ну и чего тогда хочет добиться этот президент купи-продай???