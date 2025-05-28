Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях РФ и США, возведенный президентом Дональдом Трампом.
СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа
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ВТ
Врам Тавризов
Пора лично Трампу предъвить одно условие - прекращение поставок оружия Укре. Только после этого возможны доверительные отношения с РФ
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10 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Если бы только это, но американцы продают оружие украм через поставки Европы. Они передают данные со спутников Маска, а он тоже ни разу не европеец, Трамп сам признается что там находятся его военные консультанты, которых наши ребята кстати с успехом уполовинивают, о чем очень сокрушается Трамп. Получается что этот золотой мост весь в дырках ну и чего тогда хочет добиться этот президент купи-продай???
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6 час.
Ольга Каширина
Может у президента Трампа волшебные очки, в которых он видит, что по его мнению Россия делает непонятного и ужасного. Это он видит. А когда Украина проводит свои налеты очки не работают. Может быть, ему прислать нормальные очки, в которых видна действительность? И тогда и его посланец генерал увидят сколько дронов посылает на российские города и российских граждан военные Украины? по приказу Зеленского? Уточните ракурс, господин президент и его засланец генерал.
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5 час.
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