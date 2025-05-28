Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 108 подписчиков

СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

СМИ: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Президент России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях РФ и США, возведенный президентом Дональдом Трампом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Пора лично Трампу предъвить одно условие - прекращение поставок оружия Укре. Только после этого возможны доверительные отношения с РФ
Ответить
10 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Если бы только это, но американцы продают оружие украм через поставки Европы. Они передают данные со спутников Маска, а он тоже ни разу не европеец, Трамп сам признается что там находятся его военные консультанты, которых наши ребята кстати с успехом уполовинивают, о чем очень сокрушается Трамп. Получается что этот золотой мост весь в дырках ну и чего тогда хочет добиться этот президент купи-продай???
Ответить
6 час.
Ольга Каширина
Может  у президента  Трампа волшебные очки, в которых он видит, что по его  мнению  Россия делает   непонятного и  ужасного. Это он видит. А когда  Украина проводит свои налеты очки не работают. Может быть, ему прислать нормальные очки, в которых   видна действительность? И тогда и его посланец генерал  увидят  сколько дронов посылает на российские города и российских граждан  военные Украины? по приказу Зеленского? Уточните ракурс, господин  президент и его  засланец генерал.
Ответить
5 час.
наверх