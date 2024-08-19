В ЛНР осудят девушку за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

Старший помощник руководителя управления СК РФ по Луганской народной республике Елена Марковская заявила, что в Луганске завершено расследование уголовного дела в отношении украинки, обвиняемой в спонсировании экстремистских националистических объединений «Азов»* и «Правый сектор»**.