Руководство ответило на "вакцинный бунт" сотрудников скорой

Сергей ЕРуководство ответило на "вакцинный бунт" сотрудников скорой Руководство прокомментировало "вакцинный бунт" сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СимаковТак подлый человек, который за ними стоит, назван в статье. "Одним из инициаторов увольнения работников скорой помощи в ЕАО оказался водитель скорой, которого местные СМИ называют депутатом от КПРФ, Иван Краснослободцев" (с). Вот сука! Всех сагитировал на увольнение, а сам увольняться не собирается! И стоит заметить, среди отказников - ни одного врача, а больше половины уборщицы и водители! Это ещё раз доказывает, что антиваксеры в основной своей массе люди малообразованные, которым через соцсети можно внушить любую дурь.Александр Полонскийсовершают преступление те-кто нарушает конститционные праа граждан!Арсен МежлумовГде это в Конституции записано, что граждане имеют право заражать других людей инфекционными заболеваниями и могут отказываться от профилактических вакцинаций в случаях, когда их деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями? В стране действует Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". П.2 статьи 5 этого Закона гласит: "Отсутствие профилактических прививок влечет: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти".Татьяна БраунПохоже на шантаж.mark nikitinхочешь не хочешь, врачам люди верят. наверняка во время начала эпидемии проводились консультации иностранных засланцев, под видом врачей, для того чтобы внести в умы врачей установку вреда вакцинации, дальше врачи, уже накрученные, следуют этим установкам и отговаривают граждан. а по скольку Россия в подчинении Америке, то их инструктора во всех сферах жизни. А на обычных граждан (не медиков), любое слово врача является истеной в последней инстанции.MMalinaА медсёстры и фельдшеры в каком подземном переходе ( и за сколько) покупали свои дипломы?Александр СтародубцевЭто говорит о общем качестве медицинского образования! А дипломы они получали в НАШИХ российских училищах.MMalinaРаз медсёстры отказываются вакцинироваться - лишать их дипломов и выписывать "волчьи билеты" на поофессию. А этого комуняку - расстрелять!ЛеонидК тебе вызовут особую скорую...Олег НоткинТы вообще поехал!!ЛеонидТебя мне не догнать. Уступаю пальму...Лирина Полесская (Вяткина)Надеюсь, я имею право высказать и обосновать собственную точку зрения о вакцинации . Сначала приведу высказывание главы Берлинского института вирусологии : " Массовая вакцинация во время эпидемии способствует выведению НОВЫХ штаммов. Это--- АЗЫ вирусологии ". Вспомним "Испанку". Ученые утверждают, что она была вызвана массовой вакцинацией в 1918 году. Это был конец первой мировой войны. Возвращающиеся солдаты были все привиты. И началась массовая смертность. Уровень смертности среди вакцинированных солдат был в 4 раза больше, чем среди невакцинированных. Не пострадала только Греция, не проводившая вакцинирование. Переболели "испанкой" 550 миллионов человек, умерли около 100 миллионов.Сейчас--- коронавирус. Обычно вакцина отрабатывается годами, прежде, чем начинают ее применять. Нынешняя же вакцина была создана всего за несколько месяцев и НЕ отработана до конца . Статистика побочных эффектов скрывается. Зато ставится вопрос о принудительной вакцинации, о лишении права на работу и учебу непривитых, которые становятся изгоями. Если сравнить ВОЙНЫ и ВИРУСЫ, то по количеству жертв они сопоставимы. Во второй мировой погибли 70 миллионов человек, а от "испанки"---100 миллионов. А тут еще подкралось тайное мировое правительство с Гейтсами, Ротшильдами, Рокфеллерами, Соросами... Для них-- мечта ввести в вакцину чипы и яд с целью оставить на земле " Золотой миллиард", избавившись от шести миллиардов населения Земли. То есть, стать хозяевами планеты ! Странно, что все государства послушно выполняют указания рупора мирового правительства. А когда же власти стран начнут ДУМАТЬ ? Или я не права ? Добавлю последние данные: В Британии среди умерших от ковида было 80 % вакцинированных.Татьянка Яцукна кого работаете, вы на контракте, или печеньками довольствуетесь?Лирина Полесская (Вяткина)Я---пенсионерка, живу в Приднестровской Молдавской республике, кандидат физико-математических наук.Ночной кошмарА за тобой воронок приедет.Ночной кошмарЛОЖЬ!!! В 1918–1919 годах человечество так и не обзавелось ни одной вакциной против испанского гриппа, а самого возбудителя недуга определило неверно. На фоне недостатка знаний о микроорганизмах причиной заболевания вместо вируса посчитали бактерию, которую стали называть "бациллой Пфайффера". Опровергнуть эту гипотезу опытным путем было невозможно. Микроскопы достаточно мощные, чтобы изучать самые крошечные из патогенов, появились только в 1930-е годы. https://tass.ru/obschestvo/10201345Ночной кошмарИ твои последние данные по Великобритании тоже ЛОЖЬ!!! Британское Управление национальной статистики обнаружило, что уровень смертности от COVID среди непривитых в Англии составил 849,7 на 100 тысяч человек. Но среди тех, кто получил две дозы вакцины, она составила всего 26,2 на 100 тысяч жителей, что в 32 раза меньше....https://www.mk.ru/social/2021/11/02/uchenye-sravnili-smertnost-ot-koronavirusa-u-privitykh-i-nevakcinirovannykh.htmlНочной кошмарНе вешай тут лапшу, троллиха. В Приднепровской республике нет такой жительницы. Скорее всего ты вна Украине живёшь.Ирина Степанова (Одрова)В какой подворотне его купила, диплом то свой и кандидатскую? Ну тупая-я...Лирина Полесская (Вяткина)Про " тупая-я-я ! Это Вы о себе ? Поддерживаю !Лирина Полесская (Вяткина)Моя диссертация : " Некоторые аналитические методы конформного отображения полигональных областей !" Назовите только одно слово, значение которого поняли ! ВСЕ ! Значит диссертацию списала у Вас ! Чем угостить в благодарность ?Лирина Полесская (Вяткина)О!Дрова ! Моя диссертация называется " Некоторые аналитические методы конформного отображения полигональных областей ". Если хоть одно слово поняла---ВСЕ !!! Признаю. списала диссертацию у тебя. Чем угостить в БЛАГОДАРНОСТЬ ?Александр СимаковМадам, если Вы приводите отрывок из какого-либо текста, приводите его полностью. "Возвращающиеся солдаты все были привиты. "Это была первая война, в которой все известные вакцины были навязаны всем военнослужащим. Эта мешанина из ЯДОВИТЫХ ПРЕПАРАТОВ И ТРУПНОГО БЕЛКА, из которого были сделаны вакцины, вызвала такое широко распространение болезни и смерти среди солдат, что начался разговор о том, что больше наших людей были убиты медицинскими кадрами, чем вражескими выстрелами из пушек." (с) Чувствуете разницу? Вы умышленно пропустили это, или по недоразумению? Вакцинировали-то всем, что попадало под руку, а не специальной вакциной от гриппа! Теперь далее. Нынешняя вакцина была создана так быстро, потому что уже была платформа, на основе которой уже разрабатывали, в частности вакцину от эболы. Чтобы Вам было понятнее, это как в автомобиле поменять проколотое колесо - и поехали дальше. Это же не означает, что нужно создавать новую машину? Ещё далее, статистика побочки скрывается? Кем, от кого и для чего? Если бы были какие-то побочные эффекты, наши зарубежные друзья, а тем паче конкуренты из зарубежных фармкомпаний подняли бы вселенский вой. Вы слышите вой на болотах? А ведь прививаются нашими вакцинами уже более, чем в 70 странах. Теперь о чипах Билла Гейтса. Вы можете представить себе чип, который можно ввести в организм человека с помощью иглы? Теоретически можно. Но вот какая на нём должна быть аккумуляторная батарея, чтобы он работал хотя бы сутки? И как этот чип извлекать для подзарядки? И какой же должен быть яд, чтобы он убил человека не сразу, а по истечении нескольких лет? Теперь далее, Вы можете себе представить, чтобы государство стремилось уничтожить свою армию? Если бы вакцина была опасной, неужели бы наше руководство пошло на такой шаг, чтобы лишить страну возможностей обороняться и остаться беззащитными перед лицом врага? А между тем, вооруженный силы привиты на 95 процентов! В Британии 80 процентов вакцинированных умерли от ковида? И этому есть объяснение - их вакцина не эффективна против штамма коронавируса "Дельта", а другой вакцины у них нет. А наш Спутник успешно справляется и с дельтой, и с другими штаммами. Мадам, я считал Вас думающей, а теперь позволю задать Вам тот же вопрос, который Вы задали в конце комментария: "Когда же Вы и подобные Вам начнут ДУМАТЬ?"MMalinaНадо брать пример с Китая: полтора миллиарда привили и никто не вякнул! В том числе и иностранные граждане были привиты В Обязательном Порядке китайской вакциной ( эффективность которой чуть больше 50%)! И тоже - никто не протестовал, не возмущался, не ссылался на либерастические законы своей страны...Людмила МихайловаРазвели ..ля.ля.., вот и получили - было раньше прививаться в обязательном порядке - так и сейчас надо - пошел и сделал.., не хочешь СИДИ ДОМА И НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ.. Привлекать надо - тогда ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...Людмила Михайлова"осел останется ослом, хоть ты осыпь ЕГО звездами"...Василий КулаковДля информации и ничего лишнего. Посмотрите, как в Китае проходят профилактический контроль при въезде в страну?! Тысячи фур на границе, пропускают по 8-10 штук в сутки. С водителями общаются через стекло, не разрешают выходить из машин, даже естественные надобности водители осуществляют в машине, находясь по двое суток в изолированной кабине. А у нас, объявили каникулы и основная часть обеспеченных граждан рванула чартерами за границу, ДАДИМ стране новый штамм короны стахановским способом!Олег НоткинПо вашему, кто не привился пусть мрут в муках??Василий КулаковКонституцию отменили, а беспредел остался!Boris MaxЧто мелешь осёл.. тебя отменить не мешало бы!Александр СтародубцевНЕТ среди этих фельдшеров и сестер - медиков. Одни недоучки.Ночной кошмарА что, в хохляндии уже конституцию отменили? А мы и не знали...)))Boris MaxМинЗдраву, таких врачей лишить права работать в медицине. Такие врачи на хрен не нужны! Охренели!!!! в городе отключить скорую помощь... Вот уж для кого нужен Сталин!Ночной кошмарда они просто неграмотные как врачи, судя по их заявлениям. Я бы к такому врачу никогда не обратился.Ночной кошмарИз конституции: глава 2. ст.17.3 Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц... ст. 56.1 В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия... ст. 55.3 Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства...Ночной кошмарКстати Спутник V прошёл клинические испытания 1.2 и3 фазы. И везде в испытаниях принимали участие добровольцы. А поскольку клинические испытания уже завершены и подтвердили эффективность и безопасность вакцины, то прививка Спутником V не считается ни медицинским, ни научным или иным опытом.Ночной кошмарУ нас введён режим повышенной готовности к ЧС. Что практически одно и то же с небольшой разницей. Прочитай закон о ЧСНочной кошмарЖитель Земли МакаренковА кто у нас против вакцинации выступает? Шукшина, Казарновская и др. Которые несут окровенный бред с экранов телевизоров и ведь никто их не останавливает.БОБорис ОсиповТаких медиков из медицины надо гнать поганой метлой...Ночной кошмарты сначала в конституции разберись. Несёшь тут ахинею.Ночной кошмарВо как! Моего оппоннта, активного антиваксера, изъяли прямо из интернета. Оперативно работают наши органы. Молодцы.ЛеонидТак называемый "ночной кошмар" трусоват не по детски. 😁Ночной кошмарТак называемый Леонид, подрабатывающий троллем, труслив по взрослому, аж до поноса словесного. Сейчас будет пугать, спрятавшись за интернетом. И выкрикивать всякие пацанские пугалки и страшилки. Типичное поведение мелкой шавки...ЛеонидГлупый, малолетний кошмар, купи себе гуся или колиного ганзика...И им мозги...Ночной кошмарГыыы... ))) Лёня, ложись спать, детское время вышло. А то мама придёт и тебя выпорет неподецки...))) Только сначала на горшок сходи, а то опять напрудишь в постель...)))Ludmila BlauaПодписываюсь под каждым вашим словом. 2 года детально изучаю тему. Живу между Латвией Англией. Это эксперимент над миром. А безмозглым ничем помочь не могу. Да, наверное и не стоит.Ludmila BlauaНе спешите с выводами. Включайте логику. Тесты стоят бешеных денег - это хороший бизнес. В начале года в Англии было необходимо делать для выездов 3 х210= 630 фунтов. Сейчас дешевле, новые равно около 200 фунтов. Маски платные. Лекарств от ковида нет. А тесты вдруг бесплатные! А что это вдруг такая забота? В Англии по 2 года к остальным врачам не попасть. Подыхайте дорогие, у нас эксперимент с ковидом. В Латвии обезболивающие таблетки стоят 18 евро упаковка. Пусть хоть один скажет, где забота о людях? А невакцинированных увольняют с 15 ноября. Да черт с вами, живите как хотите. А люди с онкологией и аллергией вакцинироваться не должны! Не много ли нестыковок во всей этой человеческой заботе о людях. А статистика смертей вакцинированных и просто больных? Где анализ, от чего в действительности люди умирали и чем они болели? У меня есть антитела, я болела простудой. Мне 64. Жива. Но в сказки я давно не верю.Ludmila BlauaВакцины бесплатные. Опечатка.Ludmila BlauaНе верю ни одному слову китайцев и американцев. Пусть они между собой разберутся и кто и как вывел и распространил вирус. А потом пусть объяснят как вирус моментально попал в Италию в дома престарелых. И что у нас о прекрасных мутирующих штаммах?Ludmila BlauaУкраине слава?Ludmila BlauaГероям слава???Ludmila BlauaХамство - это самое лучшее ваше достоинство или есть другие?Ludmila BlauaШукшина привлекает Докторов медицинских наук и академиков со стажем в этой области на конференции. Что вы в этом лично понимаете?Ludmila BlauaКошмар -он и днём и ночью кошмар.Комментировать
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