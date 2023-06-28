Военное обозрение

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Положительный опыт и новые категории: изменения в наборе контрактников

Положительный опыт и новые категории: изменения в наборе контрактников

Командиры добровольческих отрядов подписывают контракт с Минобороны, июнь 2023 г. В соответствии с текущими потребностями вооруженных сил и планами по их дальнейшему развитию, несколько дней назад вновь было изменено законодательство о военной службе по контракту.

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