Стало известно, какие машины будут собирать на экс-заводе GM в России

Уже месяц обсуждается скорый перезапуск предприятия в Шушарах под Санкт-Петербургом с помощью Chery. Очередное подтверждение пришло от источников «Фонтанки»: по их словам, ныне владеющая предприятием АГР уже договорилась с китайскими партнерами о крупноузловой сборке моделей марки Jaecoo, входящей в портфель Chery.