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«Монреаль» выменял вратаря Хэммонда у «Миннесоты» на тафгая Бэддока

«Монреаль» выменял у «Миннесоты» вратаря Эндрю Хэммонда, отдав форварда Брэндона Бэддока.  После матча с «Коламбусом» клуб отправил вратаря Кэйдена Примо в фарм-клуб, а Хэммонд присоединился к Сэму Монтембо в основе.

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