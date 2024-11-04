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Сергей Лазарев стал оправдываться за конфликт на ТВ: "Ни одного Льва Борисовича не пострадало"

Сергей Лазарев стал оправдываться за конфликт на ТВ: "Ни одного Льва Борисовича не пострадало"

Популярный певец Сергей Лазарев оказался в центре скандала после своего неоднозначного поступка в спецвыпуске шоу "Ну-ка, все вместе!".

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