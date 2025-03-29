IBM начала переводить рабочие места в Индию: увольнения в США связаны с этим

По данным издания The Register, информация на сайте IBM свидетельствует о том, что сокращения в компании в США являются более значительными, чем сообщалось ранее, — уволили ни много ни мало 9 тысяч человек.
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