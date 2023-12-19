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Разумовский вестник

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Собянин: Москва переживает промышленный бум

Собянин: Москва переживает промышленный бум

Производства становятся инновационными, эффективными и экологичными Все больше производств локализуются именно в Москве, где доступны квалифицированные кадры, качественные площади, удобная логистика и крупнейший рынок сбыта.

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