Собянин: Москва переживает промышленный бум

Производства становятся инновационными, эффективными и экологичными Все больше производств локализуются именно в Москве, где доступны квалифицированные кадры, качественные площади, удобная логистика и крупнейший рынок сбыта.
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