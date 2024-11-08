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Российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

Российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

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