Российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
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