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Заноза

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Курильские «мантры» японского премьера Исибы

Курильские «мантры» японского премьера Исибы

АНАТОЛИЙ  КОШКИН Япония не хочет становиться добрым соседом России Признаюсь, подчас даже я, проживший среди японцев много лет и через прямое тесное общение постигавший их менталитет и психологию, удивлен, скажем так, алогичностью поведения жителей Страны восходящего солнца.

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Комментарии
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виталий панов
Американцы угостили Японию двумя атомными бомбами,и стали уважаемыми людьми и достойными уважения,все их решения законными для исполнения!А им нужны Курильские острова для размещения своих военных баз! Вот руководство Японии и старается изо всех сил!
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10 час.
Вера смелых
Г-н Кошкин накропал так много слов, и зачем-то дважды процитировал  одно и то же, но НИЧЕГО нового не сообщил... а ведь так проникал в менталитет джапов, так проникал!    Меня такие писали просто бесят!   А каков инсайд у Кошкина?!  Кто-то шепнул, оглядываясь, мол, это шутка такая, но ТАМ все понимают!     Особенно смешно то, что ему продали дохлого мыша, а он нам его за кролика выдаёт -  те, кто до войны жил на тех островах, видно, бессмертные джидаи. Сколько лет прошло, а они все желают навестить &quot;могилы предков&quot; , хотя сами уже в могилах. А те, которые лезут в потомки, уже не раз со скандалом выдворялись. Некоторые ехали с поддельными документами, и не раз пытались остаться. Засланцы разведка туда лезут. Но Кошкин так занят постижением менталитета джапов, что этого и не слыхал.  ЖурнаГлисты  вообще совесть имеют?..                                 Джапы же намеренно повторяют  свои идиотские требования, и не для японцев, а для своих хозяев.  Им надо чем-то постоянно поддерживать градус противостояния. Босс требует - джапы выполняют. Хоть им  это жутко невыгодно. Озотское море стало окончательно РУССКИМ морем. Вот и ещё одна причина гундежа. Россия им каждый раз показывает средний палец !            А тут , япона мать, Кошкин сопли жуёт...
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10 час.
zoubova
Всех вывезти с островов и взорвать их нахрен.Вот и решится аопрос
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4 час.

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