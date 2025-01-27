Курильские «мантры» японского премьера Исибы

Вера смелых

Г-н Кошкин накропал так много слов, и зачем-то дважды процитировал одно и то же, но НИЧЕГО нового не сообщил... а ведь так проникал в менталитет джапов, так проникал! Меня такие писали просто бесят! А каков инсайд у Кошкина?! Кто-то шепнул, оглядываясь, мол, это шутка такая, но ТАМ все понимают! Особенно смешно то, что ему продали дохлого мыша, а он нам его за кролика выдаёт - те, кто до войны жил на тех островах, видно, бессмертные джидаи. Сколько лет прошло, а они все желают навестить "могилы предков" , хотя сами уже в могилах. А те, которые лезут в потомки, уже не раз со скандалом выдворялись. Некоторые ехали с поддельными документами, и не раз пытались остаться. Засланцы разведка туда лезут. Но Кошкин так занят постижением менталитета джапов, что этого и не слыхал. ЖурнаГлисты вообще совесть имеют?.. Джапы же намеренно повторяют свои идиотские требования, и не для японцев, а для своих хозяев. Им надо чем-то постоянно поддерживать градус противостояния. Босс требует - джапы выполняют. Хоть им это жутко невыгодно. Озотское море стало окончательно РУССКИМ морем. Вот и ещё одна причина гундежа. Россия им каждый раз показывает средний палец ! А тут , япона мать, Кошкин сопли жуёт...