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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рангник о поражении от Франции: «Игроки не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был соперником Австрии. Просто посмотрите на их футболистов»

Австрийцы потерпели поражение со счетом 0:1 в первом туре группового этапа Евро-2024. «Мы создавали моменты.

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