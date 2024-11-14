Максим Орешкин: "Развитие майнинга в России угрожает энергосистеме"

На конференции Сбербанка «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин предупредил о потенциальных проблемах с дефицитом электроэнергии в стране из-за стремительного роста майнинга.
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