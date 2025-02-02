«Колледж не закончил, язык не помню»: кандидат в президенты Абхазии Ардзинба прокомментировал информацию о своих связях с Турцией

«Колледж не закончил, язык не помню»: кандидат в президенты Абхазии Ардзинба прокомментировал информацию о своих связях с ТурциейКандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции неожиданно заявил, что никакой протурецкой позиции у него нет.