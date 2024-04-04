Знакомство со скалодромом в “Lex_club” 🗓 6 апреля, 15:00 📍 Пугачёва, 15 📞 8(988)145-94-19 📍 600₽ 🗺 Интересный Сочи.
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Знакомство со скалодромом в “Lex_club” 🗓 6 апреля, 15:00 📍 Пугачёва, 15 📞 8(988)145-94-19 📍 600₽ 🗺 Интересный Сочи.