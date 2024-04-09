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RT Russia

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Китай выступил за своевременную мирную конференцию по Украине с участием России

Китай выступил за своевременную мирную конференцию по Украине с участием России

Китай считает, что своевременно должна быть проведена конференция по урегулированию украинского конфликта, на которой будут представлены как Москва, так и Киев, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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