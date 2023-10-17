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Военкор Сладков: Контрнаступление российских войск на Украине возможно только при соблюдении ряда условий

Военкор Сладков: Контрнаступление российских войск на Украине возможно только при соблюдении ряда условий

Военкор Сладков объяснил, будут ли российские войска наступать осенью на СВО Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал возможное контрнаступление российских войск на Украине в осенний период 2023 года.

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