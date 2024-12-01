Прекрасный семьянин, но опасный водитель. Одна любовь и две громкие аварии Гарика Сукачева

Еще в 70-е музыкант собрал свою первую группу — «Закат Солнца вручную». С тех пор Гарик Сукачев сменил не один коллектив, но слушателям запомнился как самодостаточный артист, способный удивлять даже после полувека на сцене.
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