Константин Малофеев: "Наша Конституция для нас, к сожалению - последний вызов"

На идеологическом форуме Всемирного Русского Народного Собора в Санкт-Петербурге с приветственной речью выступил предприниматель Константин Малофеев, который рассказал о проблемах современной Конституции России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии