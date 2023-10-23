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Царьград

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Константин Малофеев: "Наша Конституция для нас, к сожалению - последний вызов"

Константин Малофеев: "Наша Конституция для нас, к сожалению - последний вызов"

На идеологическом форуме Всемирного Русского Народного Собора в Санкт-Петербурге с приветственной речью выступил предприниматель Константин Малофеев, который рассказал о проблемах современной Конституции России.

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