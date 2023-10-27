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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom анонсировала преемника RE Engine под кодовым названием REX Компания Capcom опубл...

Capcom анонсировала преемника RE Engine под кодовым названием REX Компания Capcom опубл...

Capcom анонсировала преемника RE Engine под кодовым названием REXКомпания Capcom опубликовала новый видеоролик, рассказывающий об истории создания движка RE Engine, который использовался в нескольких играх, включая последние части Resident Evil, Devil May Cry 5, Street Fighter 6 и Ghost Trick.

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